Il contropiede, considerato una forma di libertà e un’arte complessa, sta conquistando sempre più attenzione tra gli appassionati di calcio. Dopo anni dominati dal tiki-taka, la critica sportiva sta rivalutando le ripartenze come elemento fondamentale del gioco. Questa fase di revisione tattica ha portato a una maggiore attenzione verso le azioni rapide e precise, che richiedono grande coordinazione e spontaneità da parte delle squadre.

Il contropiede è caos organizzato. È rischio puro. È la dimostrazione che, anche nell’era dei blocchi bassi e delle strutture maniacali, il calcio conserva un’anima istintiva. Un momento di libertà in mezzo al controllo Db Torino 25022026 - Champions League Juventus-Galatasaray foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: gol Victor Osimhen Che bello il contropiede. E come è difficile fare un buon contropiede. Siamo ufficialmente entrati in una fase di revisionismo tattico: finalmente, dopo anni di tiki-taka, la critica calcistica ha ricominciato ad apprezzare le “ripartenze”. Il New York Times prende ad esempio Everton-Manchester United, il cui primo tempo è filato via come una lunga attesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il contropiede è libertà, è un’arte sempre più complicata e per questo bellissima (New York Times)

