Eppure tra una bufera a Times Square e un cambio di programma forzato i turisti non si scoraggiano | Siamo fortunati New York sotto la neve è bellissima

Una tempesta di neve ha investito Times Square, attirando pochi turisti che sfidano il maltempo. La causa è l’intensa perturbazione che ha portato raffiche di vento e accumuli di neve nella zona. Nonostante le condizioni avverse, alcuni visitatori rimangono affascinati dalla città imbiancata, dicendo che New York sotto la neve è incredibilmente bella. La scena di turisti che si fotografano tra i fiocchi dimostra come l’atmosfera cambi, anche in situazioni difficili.

( a skanews) – Pochi turisti sfidano la bufera a Times Square mentre una forte tempesta di neve investe il nord-est degli Stati Uniti. Il sindaco Zohran Mamdani ha ordinato la chiusura dell’intera rete stradale cittadina per tutti gli spostamenti tranne quelli di emergenza. In città i mezzi spargono sale, la visibilità cala e lo skyline scompare tra neve e vento. Cappotto beige elegante Inverno 2024. guarda le foto «Sapevo che avrebbe nevicato un po’, ma non pensavo così tanto. Però sono felice: è una bella esperienza », dice una ragazza. «Non ce lo aspettavamo – racconta una coppia – prima di partire avevamo guardato le previsioni e la settimana scorsa il tempo era abbastanza bello». 🔗 Leggi su Iodonna.it

