Trump sempre più insofferente davanti alle critiche dei media attacca il New York Times | Mentono sul mio stato di salute Sono nemici del popolo americano

Donald Trump è sempre più insofferente davanti alle critiche dei media e per questo è tornato a prendersela con il New York Times. Un attacco che il tycoon ha portato avanti con il tono che lo ha reso inconfondibile sin dai suoi anni alla Casa Bianca, fatto di frasi dure e ad effetto. Sulla piattaforma Truth, il social di sua proprietà, l'ex presidente accusa lo storico quotidiano americano di raccontare "falsità" sul suo stato di salute. Il bersaglio, questa volta, sarebbe una serie di articoli che lo descriverebbero in fase calante, meno lucido e non più in forma come un tempo. Una narrazione che Trump liquida senza esitazioni, bollando il New York Times come "nemico del popolo" e arrivando a sostenere che sarebbe "una fortuna per il Paese" se il giornale smettesse di pubblicare.