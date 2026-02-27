Il contrattacco di Hillary su Epstein e il patto di ferro con il marito Bill Clinton | Se volete scoprire la verità fate parlare Trump sotto giuramento

Un nuovo capitolo si apre nelle discussioni pubbliche legate a questioni di potere e alle relazioni tra figure di spicco. Le dichiarazioni di una delle protagonista principali puntano il dito contro vecchi rapporti e coinvolgimenti, suggerendo un possibile confronto legale che potrebbe svelare dettagli finora nascosti. La scena si prepara a nuove rivelazioni che potrebbero scuotere gli equilibri già fragili.

Roma – Otto anni da senatore, quattro da segretario di Stato Usa, due campagne presidenziali perdute contro gli inarrestabili Obama, nel 2008, e Trump, nel 2016. Per chiunque al mondo, sarebbe un curriculum politico clamoroso. Per chiunque tranne che per Hillary Clinton, che ieri, a 78 anni, ha dovuto rispondere ancora una volta degli affari di letto del marito Bill. Come se il tempo, dalla vicenda Lewinsky che aveva portato all’impeachment nel 1998, non fosse mai passato. E come se non l’avesse già detto allora, quello che aveva da dire su un marito incapace di tenere i pantaloni abbottonati: che rimane comunque al suo fianco, e che quello che importa è il primato della politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Epstein, la deposizione di Hillary Clinton: "Mai incontrato. Interrogate Trump sotto giuramento" | Il caso della foto di HawkingHillary Clinton rilancia e chiede che la commissione di vigilanza della Camera convochi anche Elon Musk nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein.

Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo”

Epstein, il contrattacco di Hillary Clinton: «Mai visto il pedofilo, indagate su Trump»La testimonianza alla commissione della Camera dominata dai repubblicani: «Non so nulla dei crimini, chiedete a l presidente». Per i suoi rapporti con miliardario pedofilo si è dimesso Borge Brende, e ... editorialedomani.it

Epstein, Hillary Clinton: Trump ha insabbiato i file. Continuano a cadere teste di altissimo livelloL'ex segretario di Stato americano ed ex first lady, Hillary Clinton, ha accusato il presidente Donald Trump di aver orchestrato ... affaritaliani.it

L'ex segretaria di Stato accusa la commissione di vigilanza della Camera e rilancia. Venerdì sarà ascoltato Bill Clinton. facebook

