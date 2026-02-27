Il contrattacco di Hillary su Epstein e il patto di ferro con il marito Bill Clinton | Se volete scoprire la verità fate parlare Trump sotto giuramento

Un nuovo capitolo si apre nelle discussioni pubbliche legate a questioni di potere e alle relazioni tra figure di spicco. Le dichiarazioni di una delle protagonista principali puntano il dito contro vecchi rapporti e coinvolgimenti, suggerendo un possibile confronto legale che potrebbe svelare dettagli finora nascosti. La scena si prepara a nuove rivelazioni che potrebbero scuotere gli equilibri già fragili.

Roma – Otto anni da senatore, quattro da segretario di Stato Usa, due campagne presidenziali perdute contro gli inarrestabili Obama, nel 2008, e Trump, nel 2016. Per chiunque al mondo, sarebbe un curriculum politico clamoroso. Per chiunque tranne che per Hillary Clinton, che ieri, a 78 anni, ha dovuto rispondere ancora una volta degli affari di letto del marito Bill. Come se il tempo, dalla vicenda Lewinsky che aveva portato all’impeachment nel 1998, non fosse mai passato. E come se non l’avesse già detto allora, quello che aveva da dire su un marito incapace di tenere i pantaloni abbottonati: che rimane comunque al suo fianco, e che quello che importa è il primato della politica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Epstein, la deposizione di Hillary Clinton: "Mai incontrato. Interrogate Trump sotto giuramento" | Il caso della foto di HawkingHillary Clinton rilancia e chiede che la commissione di vigilanza della Camera convochi anche Elon Musk nell’ambito dell’indagine su Jeffrey Epstein.

Leggi anche: Caso Epstein, Bill e Hillary Clinton si rifiutano di testimoniare: “Volete solo punire il nemico e metterci in imbarazzo”

