Epstein la deposizione di Hillary Clinton | Mai incontrato Interrogate Trump sotto giuramento | Il caso della foto di Hawking

Un’intervista recente rivela che l’ex segretaria di stato ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti con Epstein e di essere all’oscuro delle sue attività. Durante l’interrogatorio, sono state poste domande anche su un’altra figura pubblica, con risposte sotto giuramento. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli in un quadro che coinvolge più figure di rilievo.

Hillary Clinton rilancia e chiede che la commissione di vigilanza della Camera convochi anche Elon Musk nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein. Nella dichiarazione d'apertura della sua deposizione a porte chiuse a Chappaqua, l'ex segretaria di Stato ha sostenuto che dovrebbe essere ascoltato sotto giuramento «chiunque abbia chiesto in quale notte si sarebbe tenuta la festa più sfrenata sull'isola di Epstein». L'espressione compare in una email del 25 novembre 2012 tra Musk ed Epstein, resa pubblica nei file diffusi dal Dipartimento di Giustizia.«Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini». E ancora: «Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa.

Hillary Clinton sul caso Epstein: «Io mai incontrato. Perché non interrogate Trump?». La testimonianza davanti al CongressoHillary Clinton ha deposto davanti alla Commissione di vigilanza della Camera a New York nell’ambito dell’indagine sui crimini di Jeffrey Epstein.

Maxwell sotto giuramento: il caso Epstein e le donazioni ai Clinton al centro della deposizione riservata.L’ereditiera Ghislaine Maxwell è oggi chiamata a deporre in relazione ai file di Jeffrey Epstein, con l’attenzione concentrata sulle donazioni che...

