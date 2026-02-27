Il Conte di Cagliostro | viaggio nel cuore della Palermo di fine Settecento

Il testo esplora la figura del Conte di Cagliostro, indicando che il racconto si svolge a Palermo alla fine del Settecento. Si parla di un percorso che attraversa momenti della vita del personaggio, dalla sua infanzia nella città fino ai viaggi iniziatici. L’obiettivo è descrivere le tappe principali della sua esistenza, tra storia, mito ed esoterismo, senza entrare in analisi o interpretazioni.

Un viaggio affascinante tra storia, mito ed esoterismo nel cuore della Palermo di fine Settecento, sulle tracce dell’enigmatico Conte di Cagliostro, per ripercorrerne le tappe fondamentali della vita e del pensiero filosofico: dalla turbolenta infanzia palermitana ai viaggi iniziatici, dalle grandi corti europee alla creazione della propria loggia massonica, dagli intrighi politici fino al controverso processo, alla prigionia e alla misteriosa morte.Chi è stato davvero Cagliostro? Geniale iniziato o abile impostore?Tappa dopo tappa, in un fitto intreccio di realtà, leggenda, messaggi esoterici, echi alchemici e frammenti di memoria urbana,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

