Sapori di Galatina | un viaggio nel cuore della patata dop

Scopri i sapori autentici di Galatina attraverso la Patata Novella DOP, un prodotto che rappresenta la tradizione e la qualità della nostra terra. Questa patata, coltivata con cura e rispetto per l’ambiente, è un’eccellenza riconosciuta che accompagna le tavole con il suo gusto genuino e naturale. Un viaggio nel cuore di Galatina per apprezzare un ingrediente semplice ma ricco di storia e cultura.

