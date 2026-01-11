Gabriele Piraino il tennista che punta alla top 100 | La mia Palermo nel cuore e la racchetta sempre in viaggio

Gabriele Piraino, 22 anni, tennista palermitano, mira a entrare nella top 100 del ranking ATP. Durante le ATP Finals di Torino, ha avuto l’opportunità di allenarsi con alcuni dei migliori giocatori del circuito, tra cui Jannik Sinner. Con la passione per la sua città e la determinazione a migliorarsi, Piraino continua a dedicarsi con impegno ai propri obiettivi, portando avanti il sogno di una carriera di successo nel tennis professionistico.

