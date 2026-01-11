Gabriele Piraino il tennista che punta alla top 100 | La mia Palermo nel cuore e la racchetta sempre in viaggio
Gabriele Piraino, 22 anni, tennista palermitano, mira a entrare nella top 100 del ranking ATP. Durante le ATP Finals di Torino, ha avuto l’opportunità di allenarsi con alcuni dei migliori giocatori del circuito, tra cui Jannik Sinner. Con la passione per la sua città e la determinazione a migliorarsi, Piraino continua a dedicarsi con impegno ai propri obiettivi, portando avanti il sogno di una carriera di successo nel tennis professionistico.
Il suo obiettivo è entrare nella top 100. Un'ambizione rilanciata anche durante le Atp Finals di Torino dove - Gabriele Piraino, 22enne palermitano - ha avuto il privilegio di allenarsi con i marziani della racchetta, tra cui Sinner, che ha sfruttato il suo ‘tiro mancino’ per prepararsi alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Si sveglia afono e scopre di avere un tumore, tennista del Ct Palermo: "Che paura ma ce l'ho fatta, ora la top 100"
Leggi anche: Flavia Pennetta 10 anni dopo: «A Torino porto la racchetta, io mi sento sempre tennista»
Gabriele Piraino, il tennista che punta alla top 100: "La mia Palermo nel cuore e la racchetta sempre in viaggio" - Dai tre tornei vinti e la parentesi alle Atp Finals, ai progetti per l ... palermotoday.it
La favola di Piraino alle Finals, sparring partner di Sinner: "Un numero uno in campo e fuori" - Un regalo di compleanno stupendo, quello che ha ricevuto Gabriele Piraino, giovane palermitano che ha avuto l'onore di fare da ... gazzetta.it
Poker di successi anche per il palermitano Gabriele Piraino - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.