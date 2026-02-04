Aeroporto | Consiglio metropolitano approva il Piano di ricognizione delle quote per la privatizzazione

Il Consiglio metropolitano di Palermo ha dato il via libera al Piano di ricognizione delle quote di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone-Borsellino. Ora si può andare avanti con la privatizzazione, che prevede la dismissione del 41,3% delle azioni controllate dalla Città metropolitana. La decisione segna un passo importante per il futuro della gestione dello scalo.

**Un passo decisivo verso la privatizzazione dell’aeroporto Falcone-Borsellino.** Il Consiglio metropolitano di Palermo ha approvato il Piano di ricognizione delle quote, uno step fondamentale per la dismissione delle azioni di Gesap, società controllata dalla Città metropolitana, che possiede il 41,3% delle quote. Il movimento segnala un netto passo in avanti verso la privatizzazione, ormai in atto da tempo, e che vede il sindaco Roberto Lagalla, con un iter che andrà a comporre la fine della presenza pubblica nel settore. La decisione è stata presa in una seduta del Consiglio, tenutasi mercoledì 4 febbraio 2026, all’interno della quale sono state accolte anche le linee guida del Documento unico di programmazione, un documento strategico che implica il futuro del traffico aereo a Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio della Città metropolitana ha dato il via libera al Piano di ricognizione delle quote di Gesap, la società che gestisce l’aeroporto Falcone Borsellino.

