Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a confrontarsi pubblicamente in un contenzioso che si protrae da tempo. Recentemente, Icardi ha accusato Wanda di avergli sottratto 7 milioni di euro, alimentando le tensioni tra i due. La loro separazione si configura come un episodio complesso, segnato da scambi di commenti e accuse che mantengono alta l’attenzione mediatica sul loro rapporto, ormai da tempo sotto i riflettori.

Rapporti sempre più tesi tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Nel loro divorzio si apre un altro capitolo complicato, fatto di un ennesimo botta e risposta social che da sempre caratterizza il loro legame. Il calciatore si è affidato a Instagram per uno sfogo durissimo contro l’ex moglie, tra recriminazioni e accuse che segnano un ulteriore punto di rottura tra i due. Mauro Icardi, lo sfogo durissimo contro Wanda Nara. Ennesimo capitolo di una telenovela senza fine quello tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il loro matrimonio è terminato più di un anno fa con un divorzio ufficializzato dopo mesi di separazione, ma i rapporti dei due continuano a essere più tesi che mai, arrivando a un altro, durissimo, scontro social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mauro Icardi (ancora) contro Wanda Nara: “Mi ha rubato 7 milioni di euro”

"Mai parte della mia famiglia, mi ha rubato milioni", Icardi attacca Wanda NaraMauro Icardi ha risposto alle recenti dichiarazioni di Wanda Nara, esprimendo il suo disappunto e sottolineando le tensioni tra i due.

Icardi, lo sfogo sui social: "Wanda mitomane, mi ha negato le figlie e rubato 7 milioni di euro"Icardi ha condiviso sui social un messaggio in cui accusa Wanda di comportamenti mitomani e di avergli negato le figlie, oltre a sottrargli sette milioni di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Icardi furioso: Wanda Nara mitomane, mi ha rubato milioni di euro. Mai più parte della mia famiglia; Il triangolo con Wanda Nara e Mauro Icardi: Maxi Lopez svela i dettagli del tradimento dell'ex moglie con l'amico; Icardi-China, un anno d’amore...; Mai parte della mia famiglia, mi ha rubato milioni, Icardi attacca Wanda Nara.

Icardi furioso: Wanda Nara mitomane, mi ha rubato milioni di euro. Mai più parte della mia famigliaWanda Nara parla di un presunto dialogo riaperto con Icardi, ma l’attaccante replica durissimo: È solo la madre delle mie figlie, non la mia famiglia ... corrieredellosport.it

Icardi, attacco feroce a Wanda Nara: Falsa e ossessionata, le pesanti accuse mosse da Mauro all’ex moglieIcardi e Wanda Nara, la telenovela infinita. Tra i due lo scontro è totale: l'attaccante del Galatasaray smentisce l'ex moglie e la attacca sui social. sport.virgilio.it

Mauro Icardi scende in campo e attacca senza risparmiarsi Wanda Nara. Accuse pesantissime alla sua ex moglie! - facebook.com facebook

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Istanbul'a geliyor. x.com