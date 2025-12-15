Truffe ad anziani per 2,5 milioni di euro | presa banda di Sinti

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
truffe ad anziani per 25 milioni di euro presa banda di sinti

© Imolaoggi.it - Truffe ad anziani per 2,5 milioni di euro: presa banda di Sinti

E' stato individuato un gruppo di sinti, con base operativa nel quartiere di Muggiano, alla periferia ovest di Milano. Imolaoggi.it

Dentro le truffe agli anziani: chi c'è dietro e come agiscono - FarWest 23/05/2025

Video Dentro le truffe agli anziani: chi c'è dietro e come agiscono - FarWest 23/05/2025

truffe anziani 25 milioniTruffe ad anziani per 2 milioni e mezzo, misure per 21 persone - I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 persone ... lagazzettadelmezzogiorno.it

truffe anziani 25 milioniTruffe ad anziani per 2,5 milioni, misure per 21 persone - Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto ... corrieredellacalabria.it