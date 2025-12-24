la riforma della lega per accentrare a roma i poteri sugli scali marittimi

La recente riforma dei porti italiani, approvata dal Consiglio dei ministri, mira a concentrare i poteri sugli scali marittimi a Roma, sotto il coordinamento del Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini. Mentre nel Senato si discuteva di pensioni, questa misura rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle infrastrutture portuali, con l’obiettivo di rafforzare il controllo centrale sui principali scali marittimi del Paese.

Tutto il potere concentrato a Roma, all’indirizzo del ministero dei Trasporti di Matteo Salvini. Mentre in Senato i leghisti litigavano sulle pensioni, nel consiglio dei ministri di Natale incassavano l’approvazione senza riserve della riforma dei porti italiani firmata dal viceministro del Carroccio Edoardo Rixi. Con una giravolta rispetto al cavallo di battaglia dell’autonomia differenziata, che consentiva di dare alle regioni la competenza sui porti: secondo il nuovo disegno di legge, gli scali marittimi italiani d’ora in avanti saranno invece controllati da una nuova società pubblica, la Porti d’Italia spa, partecipata dal ministero dell’Economia e vigilata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, chiamata a svolgere un ruolo di regia nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

