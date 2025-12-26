Cambiare abitudini può essere un processo difficile. La principale difficoltà che incontriamo sta nella resistenza al cambiamento: il nostro cervello tende a preferire schemi familiari, anche quando non sono i più benefici per noi. È necessaria una pianificazione concreta e realistica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Capodanno, propositi 2026: cosa funziona davvero e cosa è meglio evitare

Leggi anche: Inter, i primi otto esami stagionali: cosa funziona davvero (e cosa no) nel nuovo corso Chivu

Leggi anche: Diario di viaggio di un weekend a Edimburgo, cosa non perdere e cosa invece è meglio evitare

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oroscopo Natale e Capodanno 2025-2026: previsioni per tutti i segni; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano; I concerti (gratuiti) per Capodanno 2026 in Sicilia: tutti i nomi dei big in piazza; Capodanno 2026 al Speechless: serata drag queen, festosa e inclusiva fino alle prime luci dell'alba.

Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno - Musica dal vivo, tradizione e brindisi a mezzanotte: tutto quello che c’è da sapere sul Capodanno napoletano per salutare il 2025 con lo spirito migliore e accogliere il 2026 con gioia ... siviaggia.it