Morto Rumignani mister del Palermo senza Favorita | faceva allenare i suoi ragazzi sulla spiaggia di Mondello
Faceva allenare i suoi ragazzi sulla spiaggia di Mondello, con la Favorita indisponibile per i lavori in vista di Italia ‘90. E’ stato probabilmente sufficiente questo piccolo ricordo per averlo reso eterno. Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Giorgio Rumignani, ex calciatore e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Addio a mister Giorgio Rumignani: allenò il Foggia nel 2005; Morto Rumignani, mister del Palermo senza Favorita: faceva allenare i suoi ragazzi sulla spiaggia di Mondello; Addio a Giorgio Rumignani, il mago della Serie B e della Serie C aveva 86 anni; Calcio, addio a Giorgio Rumignani allenatore delle salvezze “impossibili”.
Calcio, addio a Giorgio Rumignani allenatore delle salvezze “impossibili” - Mezzala in Serie B e C tra il 1957 e il 1971, come tecnico oltre ai biancazzurri ha guidato altre squadre storiche tra cui Piacenza, Andria, Pisa, Ravenna, Monza e Palermo ... msn.com
Addio a mister Giorgio Rumignani: allenò il Foggia nel 2005 - Decano della panchina con oltre 20 squadre dirette tra serie B e serie C in oltre 30 anni di carriera. foggiatoday.it
Muore mister Rumignani - 85 in Serie C2 in un campionato che per un po' illuse i rossoneri di riuscire a fare il salto di categoria e che co ... gazzettalucchese.it
Addio al maetro del calcio Giorgio Rumignani Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di Giorgio Rumignani, morto all'età di 86 anni nella sua abitazione di Lignano Sabbiadoro. Dopo una lunga carriera da calciatore, da allenatore ha guidato in pa - facebook.com facebook
È morto Giorgio Rumignani, allenatore della salvezza del Pescara Calcio nel 1993/94 Approfondisci qui x.com
