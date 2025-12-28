Riconoscimenti | sono 16 i ricercatori del Cnr-Isti di Pisa nelle classifiche degli scienziati più citati al mondo
Sono sedici i nomi di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione ‘A. Faedo’ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) a figurare tra gli scienziati più citati al mondo secondo l’aggiornamento 2025 del database bibliometrico globale ‘Updated. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Università: il professor Luca Heltai tra l’1 per mille di scienziati più citati e influenti al mondo
Leggi anche: Università di Perugia, il professor Filippo De Angelis tra gli scienziati più citati al mondo
Riconoscimenti: sono 16 i ricercatori del Cnr-Isti di Pisa nelle classifiche degli scienziati più citati al mondo; Ben 16 ricercatori del Cnr tra i più citati al mondo; Ricercatori del Cnr-Isti tra i più citati al mondo.
Eccellenza toscana nella ricerca: 16 ricercatori dell'istituto di informatica Cnr-Isti tra i più citati al mondo - Sono sedici i nomi di ricercatori e ricercatrici dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. gonews.it
Ricercatori del Cnr-Isti tra i più citati al mondo - PISA: 16 scienziati dell'istituto di informatica figurano nel nuovo aggiornamento della classifica curata dalla Stanford University ... toscanamedianews.it
Riconoscimenti: due ricercatori dell’Università premiati dalla Società Botanica Italiana - Pisa, 3 settembre 2025 – Diana Maria Cruz Tejada e Jacopo Franzoni, neodottori di ricerca in "Biology" dell’Università di Pisa, hanno vinto due dei quattro (uno per ognuno dei quattro settori ... lanazione.it
Per i nostri soccorritori, i riconoscimenti istituzionali sono una conferma concreta dell’utilità del loro lavoro per la comunità: nei giorni scorsi, le amministrazioni comunali di Menaggio e di Griante, in provincia di Como, hanno consegnato al CNSAS - Corpo nazi - facebook.com facebook
Il 14/12 sono stati assegnati i riconoscimenti ai vincitori dell’8ª edizione del premio giornalistico Di Donato. L’evento è stato organizzato dal comune di Taranta Peligna, in collaborazione con la Direzione regionale #Inail Abruzzo. cutt.ly/UtdzuJTc x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.