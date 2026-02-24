Colle capitale della cultura Carovana di cittadini a Roma per l’audizione

La decisione di eleggere Colle come Capitale Italiana della Cultura 2028 ha motivato una grande mobilitazione di cittadini. La carovana partirà giovedì per raggiungere Roma, portando con sé bandiere e striscioni. Tutti i partecipanti, tra cui rappresentanti di diversi comuni, si presenteranno al Ministero della Cultura per sostenere la candidatura. La manifestazione si preannuncia come un momento di forte partecipazione popolare. La loro presenza si concentrerà nell’audizione prevista nel pomeriggio.

La "carovana" di Colle per Capitale Italiana della Cultura 2028 partirà giovedì in direzione Roma. Giovedì 26 tutto il gruppo comprese istituzioni ed anche rappresentanti di altri comuni si presenteranno al Ministero della Cultura. La proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2028 avverrà, poi, entro il 27 marzo e alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per la realizzazione dei progetti previsti dal dossier. È al quanto interessante che insieme alla giunta al completo con sindaco in prima fila a presentare il dossier ci saranno anche i consiglieri comunali del Partito Democratico colligiano e di Colle per Vannetti Sindaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Colle Capitale della Cultura. Si è svolta l’inaugurazione della sede del ComitatoA Colle, è stata inaugurata la nuova sede del Comitato per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Colle Val d’Elsa è in finale come capitale italiana della cultura. Esclusa FiesoleColle Val d’Elsa è tra le dieci città finaliste per la nomina di Capitale italiana della cultura 2028, esclusa Fiesole.

Colle capitale della cultura. Carovana di cittadini a Roma per l’audizioneIl 26 febbraio sarà un giorno importante per la comunità colligiana. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro . lanazione.it

Capitale della cultura, Ancona si gioca tutto a Roma. Ecco chi saranno i relatoriANCONA Capitale della Cultura 2028, ora il capoluogo ci crede. Giovedì a Roma, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, si svolgeranno le audizioni delle finaliste a partire ... corriereadriatico.it

