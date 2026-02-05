Eileen Gu si conferma una delle atlete più pagate al mondo. La giovane campionessa di freestyle ha guadagnato 23 milioni di dollari in un anno, principalmente grazie agli sponsor. Solo 100mila dollari vengono dallo sci, il resto arriva da accordi pubblicitari e sponsorizzazioni. La sua posizione tra le atlete più ricche del pianeta si conferma, superando molte altre star dello sport.

Coco Gauff guadaga 33 milioni di dollari l’anno. Aryna Sabalenka 30. Iga Swiatek 25,1. E poi, al quarto posto della classifica di Forbes selle atlete più “ricche” del mondo c’è Eileen Gu. E chi è? E’ la miglior sciatrice freestyle del mondo. La sua particolarità è che guadagna 23,1 milioni di dollari, ma di questi 23 milioni li incassa dagli sponsor, e solo 100.000 dollari l’anno li guadagna sciando. Ed è una fotografia esemplare di come funziona oggi il mondo dello sport. Ne scrive il New York Times. Gu ha 22 anni e ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 nel big air, nell’halfpipe e nello slopestyle, diventando la più giovane campionessa olimpica di sci freestyle a 18 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Eileen Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci)

Approfondimenti su Eileen Gu

Melville Ives si è aggiudicato la vittoria nella Coppa del Mondo di halfpipe a Secret Garden, dominando la competizione della stagione 2025-2026 di sci freestyle.

Una donna dell’Oregon ha intentato causa contro un ospedale, affermando di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento di fertilità e di aver scoperto la verità dopo 43 anni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Eileen Gu

Argomenti discussi: Non parte nemmeno titolare, come spesso accade, e il Chelsea perde 1-0 con gol di Havertz. È la prima sconfitta di Rosenior sulla panchina dei Blues e scattano subito le polemiche sui social.; Malagò è fuori dal board del Cio, battuto di un voto ai supplementari da un cileno Nella seconda votazione decisiva dopo il pareggio 48 a 48 della prima, è stato eletto Neven Ilic, grazie a un’astensione https://www.ilnapolista.it/2026/02/malago-e-fuori-dal-boar; #Abodi: Le #Olimpiadi sono per tutte le tasche, costano come una partita di calcio o poco più, non capisco perché cercare polemiche. A RTL 102.5: Associo le immagini del petardo ad #Audero a quella dell’aggressione del poliziotto a #Torino; entrambe rap; Jeff Bezos ha acquistato il Post per 250 milioni nel 2013. Quarantacinque giornalisti sportivi da licenziare o riallocare. Chiude anche la sezione dei libri (Front Office Sport).

Eileen Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci)Eileen Gu è la miglior sciatrice freestyle del mondo, è americana ma anche cinese, e fa anche la modella. E' un caso commerciale mai visto ... ilnapolista.it

Eileen Gu, la nuova regina del freestyle è cineseA Pechino 2022 è la favorita nel Big Air e nell'Halfpipe, ma Eileen Gu è molto di più. Sì perché questa diciassettenne vulcanica ha energia da vendere e, oltre alla carriera sugli sci, non si è certo ... gqitalia.it

Eileen #Gu, la regina del freestyle, guadagna 23 milioni di dollari (tutti con gli sponsor, solo 100mila dollari con lo sci) Sul New York Times. È americana ma anche cinese, e fa anche la modella. È un caso commerciale mai visto https://www.ilnapolista.it/2026/0 facebook