Il fatturato aumenta del 30% l' azienda premia i dipendenti con una quindicesima extra
Salabam Solutions registra un incremento del 30% nel fatturato, riconoscendo il valore dei propri dipendenti con una quindicesima extra. In questa fase dell'anno, dedicata alla riflessione sui risultati, l'azienda rinnova il suo impegno verso il team, sottolineando l'importanza delle persone nel successo e nello sviluppo dell'organizzazione.
In un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alla condivisione e al bilancio dei risultati raggiunti, Salabam Solutions sceglie di rinnovare il proprio impegno verso le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. La società travel tech con sede a Cattolica ha deciso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Conta 35 dipendenti e un fatturato di sette milioni: l'azienda meccanica festeggia 20 anni di attività
Leggi anche: Boom di ordini per droni italiani, 29 milioni di fatturato per l’azienda riminese: “Non armi, ma soccorsi e difesa”
Come aumentare del 30 il fatturato lavorando la metà
Santoni, il fatturato sfiora i 5 milioni. Il Rabarbaro conquista 30 Paesi - Santoni, azienda chiancianese è diventata un simbolo dell’eccellenza toscana e continua a crescere a ritmo sostenuto. lanazione.it
Medie imprese del Sud in crescita: per due su tre nel 2025 aumenta il fatturato ilsole24ore.com/art/medie-impr… x.com
Hai Difficoltà ad aumentare il fatturato Ricorda che fatturare è un obiettivo ma farlo con margine è una strategia Negli ultimi anni il mercato è cambiato rapidamente. Crescere non significa più soltanto aumentare il fatturato , significa crescere mantenendo e - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.