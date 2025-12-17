Il fatturato aumenta del 30% l' azienda premia i dipendenti con una quindicesima extra

Salabam Solutions registra un incremento del 30% nel fatturato, riconoscendo il valore dei propri dipendenti con una quindicesima extra. In questa fase dell'anno, dedicata alla riflessione sui risultati, l'azienda rinnova il suo impegno verso il team, sottolineando l'importanza delle persone nel successo e nello sviluppo dell'organizzazione.

In un periodo dell’anno tradizionalmente dedicato alla condivisione e al bilancio dei risultati raggiunti, Salabam Solutions sceglie di rinnovare il proprio impegno verso le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell’azienda. La società travel tech con sede a Cattolica ha deciso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

