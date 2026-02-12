Scienza così cortisolo e serotonina influenzano il comportamento dei cani

Una nuova ricerca svela come i livelli di cortisolo e serotonina, due ormoni fondamentali, possono cambiare il comportamento dei cani. Il cortisolo, chiamato anche l’ormone dello stress, e la serotonina, nota come l’ormone della felicità, influenzano in modo diretto come i cani reagiscono a diverse situazioni. I ricercatori hanno scoperto che cambiamenti in queste sostanze chimiche possono portare a comportamenti più ansiosi o più sereni nei nostri amici a quattro zampe.

I livelli di cortisolo e serotonina, rispettivamente conosciuti anche come l’ormone dello stress e della felicita’, possono influenzare significativamente i tratti comportamentali dei cani. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Plos One, condotto dagli scienziati della Kyungpook National University. Il team, guidato da Minjung Yoon, ha coinvolto 24 animali per capire la relazione tra i livelli ormonali e il temperamento degli esemplari. Il gruppo di ricerca ha utilizzato il test Wesen per analizzare il temperamento dei cani. Questo esperimento prevede un osservatore umano che valuta il temperamento di un cane analizzando la reazione a una serie di situazioni e interazioni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

