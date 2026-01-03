Il cane antidroga fiuta la marijuana in tubo di scarico | denunciato giovane pusher

I carabinieri di Biancavilla hanno denunciato un giovane di 19 anni per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, il cane antidroga ha fiutato marijuana in un tubo di scarico, portando all’identificazione e alla denuncia del giovane. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato un 19enne del posto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, supportata dal nucleo cinofili di Nicolosi, è scaturita da un'attività investigativa che aveva segnalato il giovane come possibile.

Arrestato uomo con oltre 700 grammi di droga grazie al fiuto del cane antidroga - i Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione locale, con il supporto del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, a Gioia ... wesud.it

Aveva trasformato la propria abitazione in un punto di spaccio ma è stato scoperto grazie al fiuto del cane antidroga “Maui”. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo durante un controllo antidroga condotto dai poliziotti della Squadra Volante e della Squadra C - facebook.com facebook

