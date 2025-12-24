Joao Mario via dalla Juventus? Il Crystal Palace fa sul serio | può portarlo via a titolo definitivo ma non è l’unica opzione Le ultime

Joao Mario via dalla Juventus, il portoghese fuori dai piani tecnici: il Crystal Palace tenta il colpo, possibili prestiti in Spagna o Portogallo. Il mercato di riparazione della Juventus non vivrà solo della frenetica caccia al difensore centrale per sostituire gli infortunati o alla ricerca del vice-Vlahovic. C’è un capitolo altrettanto cruciale e delicato che riguarda le operazioni in uscita, necessarie per alleggerire il monte ingaggi e sfoltire una rosa dove alcuni elementi sono ormai considerati corpi estranei al progetto tecnico attuale. Il nome cerchiato in rosso in cima alla lista dei partenti è senza dubbio quello di Joao Mario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Joao Mario via dalla Juventus? Il Crystal Palace fa sul serio: può portarlo via a titolo definitivo, ma non è l’unica opzione. Le ultime Leggi anche: Joao Mario Juventus già ai titoli di coda? Non si esclude l’addio nel caso in cui si verificasse questo scenario: le ultime sul portoghese Leggi anche: Liverpool-Crystal Palace: Slot è in crisi, ma con le Eagles può conquistare i quarti di finale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Joao Mario lascia la Juventus già a gennaio? Il futuro del portoghese e le possibili mosse dei bianconeri sul mercato; Joao Mario non trova spazio nella Juventus: si va verso l'addio a gennaio?; Juventus, Joao Mario ha richieste: se parte, Spalletti vuole Norton-Cuffy o Belghali; Juventus, Joao Mario può partire: è nel mirino di diversi club in Premier League. Mercato Juventus, Joao Mario verso la cessione a gennaio. L’addio del portoghese finanzia il mercato in entrata: le ultime - L’addio del portoghese finanzia il mercato in entrata: le ultime Le strategie della Juventus in vista della finestra di riparazione invernale ... juventusnews24.com

