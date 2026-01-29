Joao Mario via dalla Juve? Non solo il Bologna anche un club spagnolo su di lui | l’esterno ha aperto alla destinazione Ecco quale

La Juve rischia di perdere Joao Mario. L’esterno ha già dato disponibilità a trasferirsi in Spagna, ma tutto dipende dall’evoluzione della trattativa per Holm. Nei prossimi giorni si saprà se il giocatore lascerà davvero Torino o rimarrà in orbita bianconera.

Joao Mario ai margini con Spalletti: l'esterno ha detto sì agli spagnoli, ma l'affare Holm può cambiare tutto in extremis. Cosa sta succedendo. Il cronometro scorre ormai inesorabile verso il gong finale del calciomercato invernale, fissato tassativamente per il 2 febbraio alle ore 20:00, e le manovre della Juventus si intensificano improvvisamente anche sul fronte delle uscite. Non ci sono soltanto i grandi sogni in entrata nei pensieri dell'AD Comolli, ma anche la necessità strategica e impellente di sfoltire la rosa, piazzando quegli elementi che non rientrano più nei piani tecnici e tattici di Spalletti.

A gennaio, la Juventus è al lavoro sul calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa.

