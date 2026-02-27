Cassazione | 121 milioni alla Valtellina fine contenziosi

La Corte di Cassazione ha deciso di assegnare 121 milioni di euro alla Regione Lombardia, mettendo così fine a una lunga disputa legale riguardante i canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. La sentenza chiarisce la posizione della Corte sulla questione, chiudendo il contenzioso tra le parti coinvolte. La decisione arriva dopo anni di procedimenti giudiziari che hanno coinvolto diversi enti e rappresentanti delle istituzioni.

La Corte di Cassazione ha messo fine a una lunga battaglia legale, dando ragione a Regione Lombardia sui canoni delle grandi derivazioni idroelettriche. La decisione sblocca 205 milioni di euro per i territori, di cui 121 destinati alla provincia di Sondrio. Di questi, 78 milioni sono arretrati e 43,1 milioni derivano dall'energia gratuita che i concessionari dovranno cedere alle Regioni. La soddisfazione è stata espressa dall'assessore Massimo Sertori, che ha parlato di una vittoria definitiva per la Lombardia. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la legittimità del canone binomio e dell'obbligo di cessione gratuita di energia, mettendo fine a anni di contenziosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Contenziosi post-calamità, fondo da 11 milioni: anche Sarno fra i beneficiariÈ una vera e propria boccata d'ossigeno quella che potrebbe arrivare per i bilanci dei comuni ancora gravati dai pesantissimi risarcimenti giudiziari...

SuperEnalotto: Jackpot a 121 milioni e due vincite da quasi 72mila euroContinua a salire il montepremi in palio nel concorso di questa sera 14 febbraio mentre due fortunati festeggiano a Gorizia e Leno per aver centrato...