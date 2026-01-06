Fonzie e Ricky sbarcano a teatro Arriva il musical di Happy Days nello show lo spirito degli Anni 50

Fonzie, Richie, Ralph e Potsie tornano sul palco con “Happy Days - il Musical”, portato in scena dalla compagnia “I Saltafoss”. Dopo quattro edizioni di successo, lo spettacolo ripropone l’atmosfera degli anni ’50, offrendo un’esperienza ricca di nostalgia e divertimento. L’evento si terrà a Monza, portando sul palco un classico che ha conquistato il pubblico e che continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale e teatrale.

Fonzie, Richie, Ralph e Potsie tornano in diretta dagli anni ‘50 con “ Happy Days - il Musical “. La compagnia “ I Saltafoss “, reduce da quattro edizioni all’insegna del sold out, porta a Monza lo spettacolo che l’ha resa celebre e che è diventato a tutti gli effetti un cult. Happy Days il Musical, con libretto di Garry Marshall, andrà in scena al teatro Manzoni sabato 17, alle 21. Lo spettacolo è ispirato all’omonima serie TV andata in onda negli Stati Uniti dal 1974 al 1984, come ricorda il regista Adriano Tallarini. La serie, creata da Garry Marshall (autore di molti show televisivi e creatore di serie tv di successo, tra cui “Mork & Mindy“ e regista di “Pretty Woman“) racconta la vita di una tipica famiglia americana, i Cunningham, nella cittadina di provincia di Milwaukee, tra gli anni ‘50 e ‘60. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fonzie e Ricky sbarcano a teatro. Arriva il musical di Happy Days nello show lo spirito degli Anni 50 Leggi anche: Henry Winkler compie 80 anni: auguri al mitico Fonzie di 'Happy Days' Leggi anche: Rock’n’roll, drive-in e giubbotti di pelle: al Politeama arriva "Happy Days - Il musical" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fonzie e Ricky sbarcano a teatro. Arriva il musical di Happy Days nello show lo spirito degli Anni 50. Fonzie e Ricky sbarcano a teatro. Arriva il musical di Happy Days nello show lo spirito degli Anni 50 - Sul palco una trentina fra attori, ballerini e cantanti per rivivere atmosfere e sonorità dell’epoca. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.