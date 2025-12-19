Fred Fonzie ed Happy Days

Quest'anno, la stagione Ferrari non ha vissuto momenti felici, ma Fred Vasseur ha dimostrato di saper affrontare le sfide con determinazione, come il mitico Fonzie. In un mondo di alti e bassi, il team ha affrontato le difficoltà con tenacia, cercando di ritrovare il sorriso e la forza per riscrivere il proprio destino. Un esempio di resilienza e passione nel cuore di una delle scuderie più iconiche.

© Ilgiornale.it - Fred, Fonzie ed Happy Days Quest'anno la stagione Ferrari non ha avuto happy days, però Fred Vasseur si è comportato come Fonzie. Con il maglioncino al posto del giubbotto in pelle e la t-shirt bianca non è mai riuscito, al pari del noto personaggio televisivo, a dire «ho sbagliato». Così fino all'altro giorno a Maranello. Solo che Fonzie aveva ragione, e con lui Vasseur, a non voler ammettere errori. Perché un attimo dopo aver ascoltato il team principal transalpino della Ferrari confessare le proprie colpe, l'interrogativo è diventato un altro: ma come ha fatto a sottovalutare simili aspetti? Il primo, raccontato in questa pagina, è il processo di adattamento di un sette volte campione del mondo 40enne come Lewis Hamilton.

