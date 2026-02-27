Celebrato dai Vigili del Fuoco di Pisa l' anniversario della Fondazione del Corpo

Venerdì 27 febbraio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, si è tenuta una cerimonia per celebrare l’87° anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla manifestazione hanno partecipato i membri del corpo e rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato la storia e il ruolo dei vigili del fuoco nel servizio alla comunità. La ricorrenza ha coinvolto il personale e le autorità locali.

Ottantasette anni di storia, coraggio e servizio al Paese. Oggi, venerdì 27 febbraio, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa, è stato celebrato l'87° anniversario della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. "Lì dove serve", è il tema scelto per questa giornata, sintesi.