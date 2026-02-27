I vaccini sono armi di distruzione di massa | cosa dice davvero Donald Trump nel video dell’ordine esecutivo

Un breve video di 19 secondi sta facendo il giro sui social, attirando l’attenzione di chi diffonde teorie negazioniste sui vaccini. Le immagini vengono condivise come prova di affermazioni allarmistiche e vengono commentate da chi mette in dubbio l’efficacia delle campagne di immunizzazione. La diffusione di questo clip alimenta discussioni e sospetti tra gli utenti delle piattaforme online.

Un video di 19 secondi sta circolando su Facebook e Instagram, alimentando le teorie del complotto dei movimenti NoVax. Nelle immagini, il Presidente Donald Trump appare solenne mentre annuncia una decisione senza precedenti: la classificazione formale dei vaccini COVID come «armi di distruzione di massa». Trump parla di «300.000 morti ogni anno» e paragona gli effetti del siero a quelli di una bomba. Il video originale proviene direttamente dai canali ufficiali della Casa Bianca del dicembre 2025, ma un'analisi dell'audio rivela una verità molto diversa dalla versione che appare sui social. Il video che sta circolando sui social non è un prodotto dell'intelligenza artificiale generativa (come i deepfake integrali), ma una forma di manipolazione audio su una base video autentica.