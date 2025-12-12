Un’unica IA Cosa prevede l’ultimo ordine esecutivo di Trump
L'ultimo ordine esecutivo di Donald Trump, annunciato dallo Studio Ovale, sottolinea l'importanza dell'unità nazionale. In questo intervento, Trump illustra le misure adottate e l'obiettivo di rafforzare la coesione nel paese, evidenziando un approccio mirato a superare le divisioni e a promuovere un fronte comune per affrontare le sfide attuali.
“Dobbiamo essere uniti”. Dallo Studio Ovale, Donald Trump spiega in questo modo il suo ultimo ordine esecutivo. Con il nuovo documento, il governo di Washington non terrà più conto delle leggi promulgate dagli Stati federali in materia di intelligenza artificiale. Da tempo la Casa Bianca, pressata dalle aziende della Silicon Valley, ritiene necessario adottare un unico approccio per evitare una regolamentazione-spezzatino che potrebbe frenare il progresso. Tutto a vantaggio della Cina. Da adesso in poi, conta solo la parola dell’amministrazione repubblicana. Al Dipartimento di Giustizia è stato inoltre ordinato di scovare quegli Stati che non rispettano le regole e quindi si schierano contro il “dominio globale degli Stati Uniti sull’intelligenza artificiale”. Formiche.netClara Sanchez . L'estate dell'innocenza . L'unica cosa che mi è piaciuta di questo libro è l'immagine di copertina. A qualcuno è piaciuto ? - facebook.com facebookUnica cosa che conta oggi è dire NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE Daje Roma…passo dopo passo! #UnRossoAllaViolenza #CremoneseRoma #SerieA #AsRoma x.com