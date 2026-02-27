La terza serata di Sanremo 2026 ha visto protagonisti momenti di musica e tensione, con artisti che si sono confrontati sul palco in attesa dei risultati. Le scelte del pubblico hanno avuto un peso determinante nella direzione dello spettacolo, influenzando le prossime tappe della manifestazione. La serata si è conclusa con un'attenzione particolare ai cambiamenti e alle sorprese che potrebbero arrivare nelle prossime giornate.

La terza puntata di Sanremo 2026 è cruciale nel percorso verso la classifica finale. Il motivo è semplice: il pubblico ha completato la propria votazione. Si sono infatti esibiti gli altri 15 Big, sottoposti per la prima volta al giudizio del Televoto (e non solo). Non sono mancati, ovviamente, dei momenti fuori programma. Di seguito riportiamo un particolare riassunto, quello dei top e flop del 26 febbraio. Sanremo 2026, i momenti top della terza serata. Messaggio di pace. “Make music, not war”. Deve trascorrere 1 ora per il primo momento top. Perfetto? No, ma bello. Laura Pausini, di bianco vestita, ha cantato Heal the world. Il paragone con Michael Jackson è impietoso ma la standing ovation e la presenza dei bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e di Caivano regalano un sorriso dolce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I top e i flop della terza serata di Sanremo 2026

