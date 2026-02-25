i top e i flop della prima serata di sanremo 2026

Pippo Baudo non ha condotto la prima serata di Sanremo 2026, perché ha deciso di ritirarsi dopo aver contribuito per oltre 50 anni alla storia del festival. La sua assenza ha cambiato il volto della manifestazione, che quest’anno si presenta con un cast più giovane e uno stile più moderno. La scelta ha suscitato molte discussioni tra il pubblico e i media, mentre gli artisti in gara si preparano a esibirsi con entusiasmo.

Un’edizione speciale, quella del Festival di Sanremo 2026, perché è la prima senza Pippo Baudo. Lui che all’Ariston ha messo piede per ben 13 volte e, di fatto, ha creato la versione che oggi tutti amano. Carlo Conti lo aveva annunciato e l’ha fatto. Con il suo passo d’addio alla kermesse, ha omaggiato un grandissimo e, forse, inarrivabile. Momenti toccanti fin da subito, che non possono che mettere d’accordo tutti. Che dire, si è partiti decisamente al top, ma di seguito trovano spazio anche un po’ di immancabili flop. Sanremo 2026, i momenti top della prima serata. Pippo Baudo torna a Sanremo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Sanremo 2026, Top & Flop della prima serataSanremo 2026 ha attirato l’attenzione a causa delle esibizioni dei cantanti e delle scelte di presentatori.

Sanremo 2026, top e flop della prima serata del Festival: cosa è successoSanremo 2026 ha vissuto una prima serata ricca di sorprese, causate dall’esibizione di alcuni artisti che hanno diviso il pubblico.

Reagisco Alla Lista Dei Concorrenti Di Sanremo 2026!

Temi più discussi: Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della penultima puntata; Le pagelle di Napoli-Roma, i voti: i top e i flop del match del Maradona; Reita, che fatica! Brilla Lo Monaco: i TOP e i FLOP di Italia-Ucraina; La Juve è spaccata in due: i top e flop di Spalletti.

I top e i flop della 26a giornata di Serie A: Inter in fuga, lotta salvezza apertissimaSorridono i nerazzurri, decisamente meno i rossoneri. Guai anche per la Juventus, ora a -4 dalla Champions. Occhio invece al Torino, che rischia di finire in acque burrascose. La Fiorentina finalmente ... msn.com

Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della penultima puntataMasterchef Italia 15 si avvicina alla fine, non senza qualche colpo di scena, tipo che all'improvviso sembra che i concorrenti abbiano imparato a cucinare, e invece no. dissapore.com

SANREMO 2026: LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA I top e i flop del primo giro di boa. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757236/sanremo-2026-pagelle-prima-serata-voti-giudizi-recensione-top-e-flop facebook

Da Peppino Di Capri ai Matia Bazar, da Tiziana Rivale ai Jalisse: 10 vittorie di Sanremo che oggi contano più sull’albo d’oro che sulle playlist. E poi le meteore: dai Delirium di “Jesahel” ai Pitura Freska (“Papa nero”) #Sanremo2026 #festivaldisanremo x.com