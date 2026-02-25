La prima serata di Sanremo 2026 è stata definita “noiosa”, e anche la seconda serata ha avuto i suoi momenti top e flop: Patty Pravo, la prima a esibirsi, si è presa il palco e gli applausi degli spettatori. A convincere anche i co-conduttori e le co-conduttrici, da Pilar Fogliati ad Achille Lauro: i conti, però, devono tornare e si corre un po’ troppo. Il rischio è alto: quello di non entrare in sintonia con nessuno. I top e i flop della seconda serata (secondo noi). I momenti top della seconda serata di Sanremo 2026. Gianluca Gazzoli, debutto con l’orzaiolo. Non c’è niente di più stressante di un debutto. Se poi quel debutto è il palco di Sanremo, possiamo immaginare notti insonni, pensieri filosofici e preparazioni intense per arrivare pronti al momento che rende memorabile una carriera intera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I top e i flop della seconda serata di Sanremo 2026

Leggi anche: Sanremo 2026, Top & Flop della seconda serata

I top e i flop della prima serata di Sanremo 2026Un’edizione speciale, quella del Festival di Sanremo 2026, perché è la prima senza Pippo Baudo.

Le Pagelle delle Canzoni di Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo, i top e i flop della prima serata; Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della penultima puntata; Festival di Sanremo 2026: i top e i flop della prima puntata; Le pagelle di Napoli-Roma, i voti: i top e i flop del match del Maradona.

Festival di Sanremo 2026: i top e i flop della prima puntataCon la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 siamo tornati un po' alla noia dei tempi passati: i top e i flop ... billboard.it

I top e i flop della prima serata di Sanremo 2026Da Pippo Baudo all’abbronzantura di Can Yaman e Carlo Conti: tutti i top e flop della prima puntata di Sanremo 2026 ... dilei.it

Sanremo 2026, psicodramma ascolti: la seconda serata ribalterà il flop della prima – I precedenti Dopo la delusione del debutto cresce l’attesa per i dati della giornata di oggi 25 febbraio - facebook.com facebook

Sanremo 2026, Conti alla prova d'appello dopo il flop del debutto. E stasera parte il televoto x.com