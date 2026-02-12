Una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia

Una settimana di intense discussioni davanti a un microfono aperto. Gli organizzatori hanno deciso di usare otto ore di ascolto quotidiano per convincere l’opinione pubblica a votare Sì alla riforma della giustizia. Sono giorni di parole, dibattiti e testimonianze, senza pause, per cercare di coinvolgere più persone possibile. La maratona si svolge in tutta Italia, con tanti che si alternano davanti a un pubblico e alle telecamere, cercando di spiegare le ragioni del loro sì.

AGI - Una maratona oratoria di una settimana. Un microfono aperto otto ore al giorno per spiegare le ragioni del Sì. Il comitato favorevole alla riforma costituzionale delle Camere Penali, quello della Fondazione 'Luigi Einaudi' e quello dei Cittadini per il Sì insieme alla Fondazione Internazionale per la Giustizia 'Enzo Tortora' hanno presentato alla stampa a Montecitorio l'iniziativa che si svolgerà dal 2 al 9 marzo a piazza Cavour a Roma, davanti alla Corte di Cassazione. Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato 'Sì Separa' della Fondazione 'Luigi Einaudi', ha spiegato: "È in atto un'incredibile campagna di mistificazione sul contenuto della riforma che non immaginavamo potesse arrivare a questo livello. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia Approfondimenti su Maratona Oratoria Dall'amore al referendum: il sì della sposa forzista alla riforma della giustizia L’Associazione Nazionale Magistrati Militari si schiera per il NO alla Riforma della Giustizia L’Associazione Nazionale Magistrati Militari si oppone alla Riforma della Giustizia, sottolineando l’importanza della collaborazione tra giudice e pubblico ministero. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Maratona Oratoria Argomenti discussi: La maratona oratoria per il Sì, intervista a Francesco Petrelli (11.02.2026); MARATONA SÌ - Roma 2-8 marzo 2026; Una maratona oratoria per il sì alla riforma della giustizia; È arrivato il tempo di sporcarsi le mani. Ecco la maratona oratoria per il Sì. Referendum, a Roma Maratona per il si’ dal 2 marzoRoma, 11 feb - Una maratona oratoria a Roma dal 2 all’8 marzo per il sì al referendum sulla Giustizia, probabilmente a Piazza Cavour: è quella indetta dai Comitati per il Sì e presentata oggi alla C ... 9colonne.it FI – FORZA ITALIA * SENATO: «REFERENDUM: ZANETTIN (FI), MARATONA ORATORIA COMITATI IN FAVORE SÌ»(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// ... agenziagiornalisticaopinione.it Un giudice più libero per una giustizia più giusta! Diamo il via alle adesioni a #MaratonaSì, la maratona oratoria per il SÌ alla #SeparazionedelleCarriere. Partecipa anche tu, porta la tua voce per sostenere la riforma. Iscriviti ora su www.maratonasi.it - facebook.com facebook Un giudice più libero per una giustizia più giusta! Diamo il via alle adesioni a #MaratonaSì, la maratona oratoria per il SÌ alla #SeparazionedelleCarriere. Partecipa anche tu, porta la tua voce per sostenere la riforma. Iscriviti ora su x.com

