I rider di Landini hanno organizzato una manifestazione per rivendicare migliori condizioni di lavoro. La protesta si è svolta nelle principali città italiane, con partecipanti che hanno bloccato strade e distribuito volantini. La mobilitazione vede coinvolti diversi lavoratori del settore, che chiedono maggiori tutele e diritti. La protesta si è svolta senza incidenti o tensioni significative.

La Cgil ha smesso di fare la confederazione del lavoro, missione considerata a quanto pare poco nobile, per vestirsi da partito politico in cerca di sistemazione Ma non sarà che la Cgil è perfino peggio di Deliveroo? Non sarà che il re è nudo? Accade questo: da una parte Landini strepita contro lo sfruttamento dei rider che invadono le città per consegnare la pizza della sera, denunciando fordismo, neoliberismo, conservatorismo, libertarismo, ordoliberalismo, corporativismo, economia austriaca e via delirando. Dall'altra, la stessa Cgil è talmente affezionata alla demolizione del diritto del lavoro e dei contratti da non pagare il Tfr nemmeno ai propri dirigenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

