italia bloccata dalle bugie di landini

Lo sciopero odierno della Cgil, promosso da Maurizio Landini, evidenzia un crescente isolamento, con Cisl, Uil e Ugl che non aderiscono. La divergenza di opinioni tra le principali sigle sindacali sottolinea le tensioni e le diverse interpretazioni sulla situazione economica attuale, riflettendo un quadro frammentato nel panorama sindacale italiano.

Lo sciopero proclamato oggi dalla Cgil nasce già in un isolamento evidente: né Cisl né Uil né Ugl hanno ritenuto di aderire, segno che la lettura della fase economica proposta da Maurizio Landini non convince nemmeno il resto del fronte sindacale. L'argomentazione del segretario generale, d'altra parte, poggia su basi che i dati smentiscono con nettezza. Quando ieri nell'intervista a Repubblica ha affermato che occorre «restituire 25 miliardi di tasse pagate in più negli ultimi tre anni da 38 milioni di lavoratori e pensionati per effetto del drenaggio fiscale», propone una cifra che non trova riscontro nelle analisi indipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it