Italia bloccata dalle bugie di Landini
Lo sciopero odierno della Cgil, promosso da Maurizio Landini, evidenzia un crescente isolamento, con Cisl, Uil e Ugl che non aderiscono. La divergenza di opinioni tra le principali sigle sindacali sottolinea le tensioni e le diverse interpretazioni sulla situazione economica attuale, riflettendo un quadro frammentato nel panorama sindacale italiano.
Lo sciopero proclamato oggi dalla Cgil nasce già in un isolamento evidente: né Cisl né Uil né Ugl hanno ritenuto di aderire, segno che la lettura della fase economica proposta da Maurizio Landini non convince nemmeno il resto del fronte sindacale. L'argomentazione del segretario generale, d'altra parte, poggia su basi che i dati smentiscono con nettezza. Quando ieri nell'intervista a Repubblica ha affermato che occorre «restituire 25 miliardi di tasse pagate in più negli ultimi tre anni da 38 milioni di lavoratori e pensionati per effetto del drenaggio fiscale», propone una cifra che non trova riscontro nelle analisi indipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La platea Cgil canta Bella ciao, Giorgia Meloni risponde così
Quando l'Italia era bloccata, noi siamo andati in onda. Andare in onda e cercare di rassicurare gli italiani in un momento terribile. Se questo è essere 'nazionale popolare', allora ben venga". Mara Venier, Carlo Conti, Marco Liorni ed Ezio Greggio hanno partec - facebook.com Vai su Facebook
Il modello italiano non funziona: mercato bloccato da troppe case di proprietà e tante seconde case (più la piaga affitti brevi a uso turistico). Quattro milioni in povertà abitativa, 187 mila famiglie in attesa Vai su X
Sciopero generale 12 dicembre dai treni alla scuola, Landini blocca l'Italia e Salvini sbotta - Tutto quello che c'è da sapere sullo sciopero generale indetto dalla Cgil per il 12 dicembre che riguarderà molti settori, dai treni alla scuola. virgilio.it scrive
TANGENZIALE DI BOLOGNA BLOCCATA/ Se Landini usa i lavoratori come scudi umani - La protesta sindacale non c’entra più: la sua è solo strumentalizzazione politica Che i salari in Italia vadano alzati lo ha ... Riporta ilsussidiario.net