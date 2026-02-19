Il giudice di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il commissariamento di Foodinho, la società che gestisce la piattaforma Glovo, dopo un'indagine sulle condizioni di lavoro dei rider. La decisione arriva a seguito di un provvedimento d'emergenza richiesto dal pubblico ministero Paolo Storari, che ha evidenziato irregolarità nel rispetto delle norme. La misura prevede anche la regolarizzazione di circa 40.000 rider iscritti alla piattaforma, molti dei quali hanno subito ritardi nei pagamenti. Andrea Adriano Romano rimane come amministratore giudiziario.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Il giudice di Milano Roberto Crepaldi ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario emesso, in via d'urgenza, dal pubblico ministero Paolo Storari, ha disposto il controllo giudiziario della società Foodinho, srl che gestisce operativamente la piattaforma di delivery Glovo, e ha confermato Andrea Adriano Romano come amministratore giudiziario. Al centro dell'inchiesta, il presunto caporalato messo in atto contro i rider, oltre 40mila impiegati in tutta Italia, ai quali sarebbero state corrisposte paghe "sotto la soglia di povertà", in particolare "inferiori fino al 81,62% rispetto alla contrattazione collettiva". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rider: giudice convalida commissariamento Foodinho, 'regolarizzi 40mila rider Glovo'

