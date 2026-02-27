Il Carpi si prepara ad affrontare una trasferta delicata contro l’Ascoli, inserendosi in un trittico di partite che promettono di essere impegnative. Il team si concentra sulla sfida, sapendo che ogni risultato potrebbe influenzare il cammino futuro. La squadra si presenta determinata a dare il massimo, consapevole dell’importanza di ogni singola occasione per consolidare la propria posizione in classifica.

La trasferta di Ascoli costituirà per il Carpi un impegno particolarmente complicato all’interno del trittico di sfide che si consumeranno nei prossimi giorni. Dopo il match che si giocherà al Del Duca domani sera (avvio alle 20.30), gli emiliani saranno chiamati ad affrontare il delicatissimo scontro salvezza di Gubbio e l’altro duello fondamentale contro la Torres. A parlare dell’incontro con i bianconeri è stato il capitano Leonardo Stanzani. "Prima della partita col Bra ci eravamo guardati negli occhi nello spogliatoio – dichiara l’attaccante 25enne –, dicendoci che sarebbe cominciato un secondo campionato da affrontare nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I prossimi avversari. Stanzani carica il Carpi: "Tutte le gare aperte»

Carpi Sall e Stanzani, così l’attacco cambiaAbdoualye Sall e Leonardo Stanzani dovrebbero essere le due novità offensive del Carpi per la sfida di domani alla Pianese.

