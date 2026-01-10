Carpi Sall e Stanzani così l’attacco cambia

Carpi Sall e Stanzani rappresentano le principali novità offensive del club in vista della partita contro la Pianese. La loro presenza potrebbe influire sulla formazione e sulla strategia di gioco, offrendo nuove soluzioni in attacco. La sfida si preannuncia importante per il prosieguo del campionato, con i due giocatori pronti a contribuire alla prestazione della squadra.

Abdoualye Sall e Leonardo Stanzani dovrebbero essere le due novità offensive del Carpi per la sfida di domani alla Pianese. L’assenza di Cortesi per infortunio (senza il capitano dal 1’ fin qui 2 ko su 2.) obbliga mister Cassani a rivedere qualcosa in attacco per il match con i bianconeri toscani. In pole potrebbe esserci la soluzione con Sall punto di riferimento offensivo al posto di Gerbi e Stanzani al fianco di Casarini da trequartista nel 3-4-2-1. Per Stanzani sarebbe un ritorno da titolare 40 giorni dopo l’ultima volta, nel match vinto a Pontedera, che coincide anche con l’ultimo successo biancorosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

