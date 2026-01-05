A che ora le prossime gare di Sofia Goggia | tutte le gare prima delle Olimpiadi

Le prossime gare di Sofia Goggia in Coppa del Mondo, prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, includono otto appuntamenti tra gigante, superG e discesa. Queste competizioni rappresentano un’occasione importante per l’atleta di affinare la preparazione e migliorare la posizione in classifica in vista dei Giochi. Di seguito gli orari e le date delle gare a cui Goggia prenderà parte nelle prossime settimane.

Tra giganti e discipline veloci (superG e discesa) Sofia Goggia avrà a disposizione altre otto gare di Coppa del Mondo prima di concentrarsi sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurra avrà modo di migliorare ulteriormente il pettorale di partenza in gigante in vista dei Giochi. Nel prossimo fine settimana sono in programma le gare veloci di Zauchensee (Austria), che prevedono una discesa sabato 10 ed un superG domenica 11. Stesso calendario per il weekend successivo, in cui ci si sposterà in Italia, a Tarvisio, con la discesa di sabato 17 ed il superG di domenica 18. Si passa al gigante con le gare di Kronplatz, in Italia, martedì 20, e di Spyndleruv Mlyn, in Cechia, sabato 24, infine un ultimo fine settimana dedicato alle prove veloci a Crans Montana, in Svizzera, con la discesa di venerdì 30 ed il superG di sabato 31. 🔗 Leggi su Oasport.it

