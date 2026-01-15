La soprintendenza dice no | stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre

La Soprintendenza ha espresso un parere negativo che ha fermato il taglio dei ciliegi di via XX Settembre, previsto per questa mattina. La decisione interviene in risposta alle preoccupazioni di residenti e associazioni, sospendendo temporaneamente l’intervento e mantenendo inalterate le piante al centro di un dibattito pubblico. La situazione resta sotto osservazione mentre si cercano soluzioni condivise.

Il taglio dei ciliegi di via XX Settembre, programmato per questa mattina, si ferma. A bloccare l’intervento sarebbe stato un parere negativo della Soprintendenza, che di fatto congela l’abbattimento delle piante al centro della contestazione che da settimane divide residenti e amministrazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Ciliegi di via XX Settembre, il consiglio boccia lo stop al taglio, ma scoppia il caso Soprintendenza Leggi anche: Ciliegi di via XX Settembre, alla vigilia del taglio cresce l’attesa per il responso della Soprintendenza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La soprintendenza dice no: stop al taglio dei ciliegi di via XX Settembre; Porto, stop al progetto immobiliare: Bocciati i condomini a Boccadarno. Troppe criticità architettoniche; Tre opere dello scultore Fausto Melotti bloccate in Italia per dieci anni: perché il Ministero non voleva che tornassero in Svizzera. Nel 2024 Santa Marta era in parte implosa a causa dell’acqua dal tetto La Soprintendenza dice no alla demolizione e ora la Diocesi si fa soggetto attivo facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.