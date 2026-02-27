I parenti delle vittime di Corinaldo ricevuti a Palazzo Chigi Il fratello di Benedetta Vitali | Sia fatta giustizia

A oltre sette anni dalla tragedia di Corinaldo, i parenti delle vittime sono stati ricevuti a Palazzo Chigi. Tra loro c’è il fratello di Benedetta Vitali, che ha espresso la richiesta di giustizia. I familiari tornano a chiedere risposte dopo gli eventi che hanno coinvolto la discoteca Lanterna Azzurra. La loro presenza si inserisce in un momento di attenzione pubblica sulla vicenda.

ANCONA – A oltre sette anni dalla tragedia di Corinaldo, i familiari delle vittime della Lanterna Azzurra tornano a chiedere giustizia. "Mia sorella non me la ridà indietro nessuno, ma l'augurio è che riusciamo ad arrivare all'obiettivo, rendere giustizia alle vittime, perché non venga calpestata.