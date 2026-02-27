Le squadre in campo si sfidano con determinazione per mantenere il vantaggio e avanzare nella competizione europea. La partita si svolge con ritmo intenso, mentre i giocatori cercano di sfruttare ogni occasione per consolidare il risultato. La tensione cresce sul terreno di gioco, con entrambe le formazioni che spingono per ottenere il miglior risultato possibile. La partita prosegue con un’attenzione particolare ai dettagli e alle azioni decisive.

2026-02-26 23:59:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Nottingham Forest ha respinto una vivace rimonta del Fenerbahce al ritorno e si è assicurato un posto agli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta per 2-1 al City Ground. Il gol ha cambiato leggermente l’atmosfera, ma il Forest ha risposto bene, Anderson è andato di nuovo vicino mentre i padroni di casa cercavano di riaffermare il controllo in una gara sempre più tesa. Pereira ha apportato quattro cambi nell’intervallo, ma hanno regalato un rigore a meno di un minuto dalla ripresa, con Akturkoglu che ha sbagliato Ortega per mettere in piedi la rimonta bene e veramente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I padroni di casa tengono a bada la rimonta per raggiungere gli ottavi di Europa League

Champions League, l'Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo: per gli ottavi ora serve rimontaBodo Glimt-Inter 3-1 RETI : 20' pt Fet, 30' pt Esposito, 16' st Hauge, 19' st Hoegh.

Doue ispira i detentori a vincere in rimonta contro i padroni di casa formati da 10 giocatori in un thriller di Champions LeagueScopri il nostro resoconto e tutti i gol di una notte pazzesca a Monte Carlo… Il Paris Saint-Germain si è ripreso dopo essere andato in svantaggio di...

Temi più discussi: Brolo, il paese sul Lago d'Orta dove i gatti sono i padroni di casa; Non si scherza: è un dominio dei padroni di casa; I miei capelli oramai hanno preso possesso di casa mia, fanno da mangiare, puliscono... sono loro i veri padroni di casa: tutte le volte che Francesco Renga, all'Ariston con Il Meglio di Me, ha parlato della sua chioma; Via all’anagrafe dei ‘padroni di casa’ per incrociare dati su redditi e immobili.

Pronostici Real Madrid - Benfica: padroni di casa verso il prossimo turnoIn questo articolo si possono trovare i pronostici Real Madrid - Benfica, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Ravenna-Juventus Next Gen 2-0: termina il secondo tempo, vincono i padroni di casa16:35 - TRIPLICE FISCHIO, VINCE IL RAVENNA. Secondo tempo di gestione per i padroni di casa. Nonostante le occasioni per andare sul 3-0, il Ravenna conclude il match in 9 uomini per le espuksioni di.. tuttojuve.com

Con un po’ di ironia Jonathan Rowe si presenta davanti ai nostri microfoni in mixed zone dopo Bologna-Brann @jonathanrowe_ @federicodraghetti #Bologna #Rowe #EuropaLeague #SerieA #calcioinpillole - facebook.com facebook

#EuropaLeague, le 16 qualificate agli ottavi di finale. Occhio all’incrocio #RomaBologna x.com