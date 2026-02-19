Champions League l' Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo | per gli ottavi ora serve rimonta
L’Inter ha subito una sconfitta sorprendente in casa del Bodo Glimt, a causa di un grave calo di concentrazione. La squadra italiana è andata in svantaggio al 20° minuto con Fet e ha pareggiato con Esposito al 30°, ma nel secondo tempo ha subito due reti da Hauge e Hoegh. Il Bodo Glimt ha approfittato di alcuni errori difensivi dell’Inter, che ora si trova costretta a vincere in trasferta per passare agli ottavi. La sfida di ritorno si avvicina, e tutto è ancora aperto.
Bodo Glimt-Inter 3-1 RETI: 20' pt Fet, 30' pt Esposito, 16' st Hauge, 19' st Hoegh. BODO GLIMT (4-3-3): Haikin 6; Sjovold 6, Bjortuft 6, Gundersen 6 (44' st Aleesami sv), Bjorkan 6; Evjen 6.5, Berg 6.5, Fet 7 (44' st Maatta sv); Blomberg 6.5 (33' st Auklend sv), Hoegh 7.5 (33' st Helmersen sv), Hauge 7. In panchina: Lund, Sjong, Nielsen, Saltnes, Riisnaes, Klynge, Mikkelsen, Bassi. Allenatore: Knutsen 7.5. INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 5.5, Acerbi 5, Bastoni 5; Darmian 6 (31' st Luis Henrique 5), Sucic 5, Barella 5.5 (44' st Diouf sv), Mkhitaryan 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me
