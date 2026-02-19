Champions League l' Inter crolla a sorpresa in casa del Bodo | per gli ottavi ora serve rimonta

L’Inter ha subito una sconfitta sorprendente in casa del Bodo Glimt, a causa di un grave calo di concentrazione. La squadra italiana è andata in svantaggio al 20° minuto con Fet e ha pareggiato con Esposito al 30°, ma nel secondo tempo ha subito due reti da Hauge e Hoegh. Il Bodo Glimt ha approfittato di alcuni errori difensivi dell’Inter, che ora si trova costretta a vincere in trasferta per passare agli ottavi. La sfida di ritorno si avvicina, e tutto è ancora aperto.