Doue ispira i detentori a vincere in rimonta contro i padroni di casa formati da 10 giocatori in un thriller di Champions League

Doue si distingue in una serata spettacolare a Monte Carlo, dove il Paris Saint-Germain ha rimontato un vantaggio di due gol contro il Monaco, che giocava con un uomo in meno. La partita, ricca di emozioni, si è conclusa con un risultato di 3-2 a favore dei parigini. La squadra di casa ha tentato di resistere, ma alla fine i francesi sono riusciti a prevalere grazie a una rimonta convincente.