Doue ispira i detentori a vincere in rimonta contro i padroni di casa formati da 10 giocatori in un thriller di Champions League
Il Paris Saint-Germain si è ripreso dopo essere andato in svantaggio di due gol e si è assicurato una vittoria per 3-2 sul Monaco nell'andata degli spareggi di Champions League. I detentori, costretti agli spareggi per assicurarsi un posto negli ottavi, sono rimasti sbalorditi quando Falorin Balogun ha portato in vantaggio i suoi compagni di Ligue 1 con due gol, oltre a un rigore sbagliato di Vitinha. Ma Desire Doue ha ispirato la rimonta per gli uomini di Luis Enrique dopo aver segnato pochi minuti dopo essere entrato al 25? prima che il suo tiro parato vedesse Achraf Hakimi pareggiare la partita prima dell'intervallo.
LIVE Montpellier-Civitanova 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: allungano i padroni di casa nel secondo set 15-10Montpellier guida 1-0 contro Civitanova nella partita di volley valida per la Champions League 2026.
LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa puntano alla rimonta, la Lube vuole chiudere il match! 20-21Segui in tempo reale la sfida tra PGE Projekt Varsavia e Lube Civitanova valida per la Champions League volley 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
#Champions League, Vinicius stende Mourinho: 1-0 del Real sul Benfica x.com
