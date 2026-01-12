Set LEGO Pokémon ufficiali | svelati i modelli in uscita nel 2026

Nel 2026, i collezionisti e gli appassionati di LEGO e Pokémon potranno scoprire i nuovi set ufficiali in uscita. Dopo anni di attesa e di collaborazioni informali, questa partnership rappresenta un passo importante per unire due mondi di appassionati, offrendo modelli dettagliati e di qualità. Un’occasione per arricchire le proprie collezioni e condividere la passione per i mattoncini e i “Pocket Monsters”.

Per decenni, le community di appassionati di mattoncini e i fan dei "Pocket Monsters" hanno viaggiato su binari paralleli, incontrandosi solo attraverso creazioni amatoriali (MOC) o sognando una collaborazione che sembrava impossibile. Oggi, quel sogno diventa una realtà tangibile e plasticosa. In una mossa che promette di scuotere il mercato del collezionismo ludico, The LEGO Group e The Pokémon Company International hanno alzato il sipario sulla loro prima, storica collaborazione. L'annuncio conferma le voci che si rincorrevano da mesi: i set LEGO Pokémon sono reali, sono complessi e arriveranno sugli scaffali in una data non casuale.

