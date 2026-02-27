Un racconto che attraversa un lungo cammino, fatto di avventure e scoperte, lungo duecentodiecimila chilometri, equivalenti a cinque giri completi del pianeta. La narrazione si concentra su chi ha aperto strade nuove, sui protagonisti di un percorso che non si ferma, e su come questa storia si sviluppa nel tempo. La narrazione si conclude con un invito a seguire questa serie di storie che continuano.

Baroncini Viaggio al termine della notte, viaggio di duecentodiecimila chilometri: cinque volte il giro del mondo. Se ogni pagina che stampiamo venisse stesa a terra, e se il rituale si ripetesse per 365 giorni, in un anno si coprirebbe questa distanza grazie ai cento milioni di copie che escono dalle rotative. Pensate in 140 anni quanti mondi sono stati scritti, stampati, scoperti. E nel 1885, quando il Resto del Carlino nacque a Palazzo Pallotti, in via Garibaldi 3 a Bologna, i numeri non erano di certo quelli che vi abbiamo raccontato e che includono, in un anno di produzione, diecimila bobine di carta, trecentomila chili di inchiostro e trecentomila metri quadrati di lastre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I nostri occhi sulla storia. I fondatori, i pionieri e le grandi firme. Il viaggio insieme continua

