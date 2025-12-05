Durante l’evento di fine anno ‘2026 World Overview’, tenutosi ieri sera a Ruote da Sogno, Confindustria Reggio Emilia ha colto l’occasione per celebrare le imprese associate e premiare quelle che nel 2025 hanno raggiunto importanti traguardi di longevità, riconoscendo il valore del tessuto produttivo reggiano e la sua capacità di resistere nel tempo. In chiusura dell’evento, la presidente Roberta Anceschi ha consegnato ai rappresentanti delle aziende la statua Homo Faber, realizzata dallo scultore reggiano Graziano Pompili, simbolo del lavoro come forza creatrice. Nell’elenco delle imprese premiate spiccano le realtà più antiche: Donelli Vini Spa, che ha tagliato il traguardo dei centodieci anni, seguita da Bertolani Alfredo Srl, con cent’anni di attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un premio a chi ha fatto la storia. I grandi produttori di vino pionieri dell'imprenditoria