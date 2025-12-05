Un premio a chi ha fatto la storia I grandi produttori di vino pionieri dell’imprenditoria
Durante l’evento di fine anno ‘2026 World Overview’, tenutosi ieri sera a Ruote da Sogno, Confindustria Reggio Emilia ha colto l’occasione per celebrare le imprese associate e premiare quelle che nel 2025 hanno raggiunto importanti traguardi di longevità, riconoscendo il valore del tessuto produttivo reggiano e la sua capacità di resistere nel tempo. In chiusura dell’evento, la presidente Roberta Anceschi ha consegnato ai rappresentanti delle aziende la statua Homo Faber, realizzata dallo scultore reggiano Graziano Pompili, simbolo del lavoro come forza creatrice. Nell’elenco delle imprese premiate spiccano le realtà più antiche: Donelli Vini Spa, che ha tagliato il traguardo dei centodieci anni, seguita da Bertolani Alfredo Srl, con cent’anni di attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nordest24. . Brigata Rualis nella storia: il Coni assegna il premio per il fair play. In studio Gabriele Rossi. Conduce Samuele Meton - facebook.com Vai su Facebook
Premio Noè 2025, @ZannierStefano: "Sessant’anni di storia che guardano al futuro. Il vino resta radice identitaria del FVG, ma serve continuare a innovare valorizzando qualità e territorio". #PremioNoè #FVG #Vino tinyurl.com/2mjuwbst Vai su X
Un premio a chi ha fatto la storia. I grandi produttori di vino pionieri dell’imprenditoria - Durante l’evento di fine anno ‘2026 World Overview’, tenutosi ieri sera a Ruote da Sogno, Confindustria Reggio Emilia ha colto l’occasione per celebrare le imprese associate e premiare quelle che nel ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Ancora un premio per “Vamos”, docufilm sulla storia dei fratelli Leo - La pellicola racconta la maratona di New York corsa in carrozzina dal tetraplegico Franco grazie a suo fratello Dario ... Come scrive rainews.it
Premio Pinocchio 2025, una bella storia - Firenze, 24 novembre 2025 – Si è svolta questa mattina, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, la consegna dei riconoscimenti del Premio Pinocchio 2025, promosso ogni anno dall’Associazi ... Secondo nove.firenze.it
Va a Irina Scherbakova il Premio Friuli Storia - La storia dell'Unione sovietica riletta attraverso le vicissitudini familiari nel volume Le mani di mio padre. Riporta ansa.it
Date un premio anche a Ivan Drago, con «Ti spiezzo in due» nel suo piccolo ha fatto la Storia del cinema - Proliferare di premi nella serata inaugurale del Torino film festival. Riporta msn.com
Un premio ai medici e ricercatori che hanno fatto la differenza nella storia delle malattie - Tessere di un puzzle che si devono comporre quando si affronta una malattia, ancora più difficile quando si tratta di ... rainews.it scrive