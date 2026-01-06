I nostri ’Occhi sulla storia’ Quel luglio del 1969 in cui l’uomo afferrò un sogno chiamato Luna

Nel luglio del 1969, l’umanità ha compiuto un passo importante con lo sbarco sulla Luna. Questa pagina di storia, celebrata nel volume dedicato ai 140 anni del Carlino, offre uno sguardo approfondito su un evento che ha segnato il nostro tempo.

1969. Lo sbarco sulla Luna. Sfogliare il magnifico volume pubblicato in occasione dei 140 anni del Carlino, significa far toccare con mano la storia italiana e anche qualcosa di più. Ad esempio, il qualcosa di più avvenuto nel luglio del 1969 fu l’impresa dell’Apollo 11 che permise all’uomo, per la prima volta, di mettere piede sul nostro romantico satellite fino a quel momento protagonista di tante belle canzoni. Il 21 luglio 1969 il Carlino uscì in edizione straordinaria (foto) col titolo a tutta pagina I piedi sulla Luna. L’articolo di fondo fu firmato dal futuro direttore Girolamo Modesti. In tutto il mondo le televisioni trasmisero le immagini del comandante Neil Armstrong posare il piede sulla Luna, il primo uomo a compiere questo gesto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

