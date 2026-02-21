Variante Carron a Pisanova | Profili di illegittimità
Un gruppo di cittadini ha presentato ricorso al Tar contro la cosiddetta "Variante Carron", che autorizza la costruzione di una Rsa e di un centro diagnostico privato con parcheggi a raso in via Frascani, nel quartiere di Pisanova. Ad annunciarlo, ieri, sono stati alcuni residenti dell’area che da tempo contestano il progetto. L’intervento riguarda una zona attualmente non cementificata, dove è da tempo prevista la realizzazione di una Rsa da parte del gruppo Carron. "Con una variante il Comune ha però autorizzato, attraverso una procedura definita semplificata, anche la costruzione di un centro diagnostico privato", ha spiegato il residente Alessandro Bonsignori.🔗 Leggi su Lanazione.it
Premettendo che siamo sempre stati contrari alla costruzione della RSA in via Castel Biagini, vogliamo sapere che fine hanno fatto il progetto esecutivo e la convenzione sottoscritta dal soggetto costruttore, subentrato al gruppo Carron, e dall’amministratore c - facebook.com facebook