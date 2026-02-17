Su Board per Gaza opposizioni compatte scontro con Tajani in assenza Meloni

L’aula della Camera ha approvato la risoluzione sul Board per Gaza, sostenuta dalla maggioranza con 183 voti favorevoli, mentre le opposizioni si sono opposte compatte. In assenza di Giorgia Meloni, il dibattito si è acceso con uno scontro diretto tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e alcuni esponenti dell’opposizione, che hanno criticato la decisione di aderire come osservatori al progetto proposto dall’amministrazione Trump.

Roma, 17 feb. (askanews) – Copione già scritto, dai numeri della maggioranza. L'aula della Camera approva, con 183 sì e 122 voti contrari, la risoluzione di centrodestra con cui si sostiene la scelta del governo Meloni di accogliere l'invito del presidente Donald Trump a far parte del Board of peace come osservatori. A spiegare al Parlamento la presenza dell'Italia alla riunione inaugurale giovedì a Washington è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si ritrova però quasi solo: insieme a lui, tra i banchi del governo, ci sono solamente il ministro della P.A. Paolo Zangrillo e tre sottosegretari in quota Fi, Ferrante, Valentini e Tripodi.