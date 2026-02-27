i new york knicks sono una contender solo a livello platonico

I New York Knicks sono considerati da molti una squadra che può ambire ai playoff, ma finora non hanno dimostrato di poter competere per il titolo. Quest'inverno, a New York, le temperature sono state molto basse, anche se l'entusiasmo per il nuovo sindaco Mamdani ha mantenuto alto il morale della città. La squadra ha raccolto alcune vittorie, ma resta da vedere se riuscirà a fare il salto di qualità.

È stato un inverno particolarmente freddo a New York, nonostante il caloroso entusiasmo per il nuovo sindaco Mamdani. Il 23 febbraio una tempesta di neve ha bloccato totalmente la città, lasciando milioni di tifosi dei New York Knicks a casa ad assistere a una bruttissima sconfitta contro i Cleveland Cavaliers, quella che dovrebbe essere la principale rivale a Est. Una sconfitta che è arrivata subito dopo quella devastante contro i Detroit Pistons della settimana prima. Una sconfitta talmente grande nella sostanza da aver reso anche relative le due faticose vittorie arrivate dopo, contro gli Houston Rockets e i Chicago Bulls. L’andamento dei Knicks in questa stagione si sta mostrando troppo altalenante, soprattutto per una squadra partita per vincere la propria conference e tornare alle Finals quasi 30 anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

